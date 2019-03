Walter 'Pico' Michiels leeft ondergedoken 14 maart 2019

Walter Michiels (55), beter bekend als Pico uit 'F.C. De Kampioenen', leeft "ondergedoken", zegt zijn advocaat. Michiels moest gisteren voor de Leuvense rechter komen voor feiten van drugs, diefstal en het kraken van een woning. Maar zijn raadsman stond er zonder cliënt: "Ik kan hem niet meer bereiken." De laatste keer dat hij Michiels hoorde, was via de telefoon. De ex-acteur heeft enkel een referentieadres via het OCMW. De rechter beval vorige keer een psychiatrisch onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over zijn geestestoestand. Het Openbaar Ministerie stuurt aan op internering. De zaak gaat verder in november - in de hoop dat Michiels tegen dan is opgedoken.