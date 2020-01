Exclusief voor abonnees Walter Michiels stuurt weer kat naar rechter: "Ik heb geen propere kleren" 09 januari 2020

00u00 0

Walter Michiels (56) is gisteren andermaal niet komen opdagen in de correctionele rechtbank in Leuven. De gewezen acteur - in Vlaanderen wereldberoemd als Pico Coppens - riskeert 3 jaar cel voor verschillende feiten van diefstal, drugsbezit en het kraken van een caravan. De rechter had zijn persoonlijke verschijning bevolen, maar enkel zijn advocaat en bewindvoerder daagden op. "Mijn cliënt heeft me dinsdag gebeld en zei me dat hij geen propere kleren had. Hij volgt zijn proces via de media. Iedereen weet dat hij een probleem heeft, maar hij ziet dat zelf niet. Hij contacteert me meermaals per week - soms al schreeuwend, maar hij voelt zich goed voor het moment", zei Michiels' bewindvoerder. De vijftiger leeft van een invaliditeitsuitkering en houdt zich schuil in een chalet in een bos in Kessel-Lo. Zijn raadsman stelt voor om zijn cliënt voorwaarden op te leggen en de celstraf als stok achter de deur te houden. Het vonnis in deze zaak volgt op 5 februari, maar op 10 maart moet Michiels zich opnieuw verantwoorden voor feiten van zedenschennis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis