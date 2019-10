Exclusief voor abonnees Walter De Donder (CD&V) blijft achter uitspraak migratie staan 31 oktober 2019

"Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is in Brussel ook zo." Kandidaat-CD&V-voorzitter Walter De Donder (59) lag gisteren de hele dag onder vuur voor deze uitspraak, maar hij blijft bij zijn standpunt. "Er ís een probleem met integratie. Er ís een sociale achterstand in centrumsteden en in de gemeenten van de Denderstreek. Er ís overlast. Dat stel ik, en samen met mij heel veel mensen, vast. Dan mag ik dat toch zeggen?" De burgemeester van Affligem ziet ook geen enkele reden om zijn ambities op het voorzitterschap van de christendemocraten op te bergen. "Volgens het rapport van de twaalf apostelen moet CD&V scherper en helderder communiceren en meer luisteren naar wat er bij de basis leeft. Dat is exact wat ik doe. Of moet ik mij verdrinken in een wollig discours?" (SSL)

