Wallonië wil 'omkaderde' ruimtes voor druggebruikers inrichten 25 april 2018

Het Waalse Parlement wil in grote steden omkaderde verbruiksruimtes voor drugsgebruikers inrichten. Het voorstel van resolutie is gisteren unaniem goedgekeurd. In juni komt er een pilootproject in het centrum van Luik. Daar zullen verslaafden in veilige en hygiënische omstandigheden en onder begeleiding van professionals drugs kunnen gebruiken. In de ruimtes zullen ook medische zorgen en sociale omkadering worden verstrekt. De initiatiefnemende partij cdH vindt dat de drugsruimtes er moeten komen "uit bekommernis om de volksgezondheid". Vorig jaar waren er al 90 officiële drugsruimtes in 8 Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland.(BJM)