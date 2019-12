Exclusief voor abonnees Wallonië schuift nog een beetje meer naar links 14 december 2019

De verschuivingen in Wallonië zijn bijlange niet zo scherp als in Vlaanderen. En het weinige dat er beweegt, gaat er naar links in plaats van naar rechts. De PTB vergroot er zo een beetje de druk op de PS, dat in vergelijking met 26 mei 2,3% inboet. Extreemlinks groeit in vergelijking met de verkiezingen dan weer 2,7%. Het zijn haast communicerende vaten: 10% van de mensen die nu aangeven dat ze voor PTB zouden stemmen, gingen in het stemhokje in mei nog voor de PS. Paul Magnette is in Wallonië de onbetwiste nummer één, in de top 30 van populairste politici: 56% van de Walen ziet hem een belangrijke rol spelen de komende maanden. (SSL)