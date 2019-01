Wallonië pompt 100 miljoen in staalbedrijf NLMK 26 januari 2019

De Waalse overheid gaat via zijn investeringsvehikel Sogepa ruim 100 miljoen investeren in het Belgische filiaal van de Russische staalgroep NLMK, dat vestigingen heeft in Clabecq en la Louvière. Vorige week raakte nog bekend dat in Clabecq 290 banen moeten sneuvelen.

