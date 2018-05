Wallonië loopt 14 jaar achter op Vlaanderen 24 mei 2018

00u00 0

De socio-economische toestand van Wallonië is erop vooruitgegaan, maar blijft zorgwekkend. Dat zei Waals minister-president Willy Borsus (MR) gisteren in het Waals Parlement. Het bbp per inwoner ligt nu op het gemiddelde dat België en Vlaanderen in 2003 al haalden. "We lopen dus veertien jaar achter", zei Borsus. Wallonië telt eindelijk minder dan 200.000 werklozen, maar het verschil met Vlaanderen krimpt niet. De werkzaamheidsgraad bedraagt 63,2%, ver onder de Europese doelstelling van 73,2% tegen 2020. 8,1% van de Walen leeft in een gezin dat zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven.