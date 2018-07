Wallonië heeft officieel een wolf 23 juli 2018

In de Hoge Venen in Wallonië is eind juni een wolf gefotografeerd, zo bevestigt het Franse Agentschap van de Jacht en de Fauna. Al sinds de lente waren er vermoedens dat het dier zich in het gebied schuilhield. Het Réseau Loup, een Waals meldpunt voor wolven, kon de foto nemen met een zogeheten valstrikcamera. "Het is best mogelijk dat er zich een wolf ophoudt in de Hoge Venen", zegt Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap vzw, de vereniging achter het meldpunt Welkom Wolf. "Maar ik blijf sceptisch tot ik de foto heb gezien. Er zijn de laatste jaren zoveel 'wolven' waargenomen, die achteraf gewoon honden bleken te zijn." (KAV)