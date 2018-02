Wallonië groeit sneller dan Vlaanderen 10 februari 2018

De Waalse economie groeit sneller dan de Vlaamse, blijkt uit een jaarlijks rapport van de Nationale Bank. Volgens de cijfers voor 2016 steeg de toegevoegde waarde in het hele land met 1,2%. Vlaanderen hield er exact hetzelfde groeitempo op na. Maar Wallonië ging met 1,7% veel sneller vooruit. De Brusselse economie had het dan weer moeilijk, met slechts 0,9% groei. Dat hoeft niet te verbazen. 2016 was immers het jaar waarin aanslagen Brussels Airport en de metro troffen. Daardoor konden er een hele tijd minder passagiers vervoerd worden. De impact van de terreur is ook af te lezen in de cijfers voor de horecasector. Daar zakte de toegevoegde waarde in Vlaanderen met 0,01%, in Wallonië met 0,05% en in Brussel met 0,17%. De industrie en detailhandel groeiden in Vlaanderen en Wallonië, maar krimpten in Brussel. Ondanks de tragere groei in Vlaanderen, kwamen er daar wel meer jobs bij: 1,5% extra banen, of 39.100 om precies te zijn. In Wallonië waren dat er 15.200, of 1,2% groei. In Brussel bleef het bij 0,6% groei of 3.900 jobs.

