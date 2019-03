Wallays dit voorjaar niet meer in actie 08 maart 2019

Jelle Wallays (Lotto-Soudal) is out voor de rest van het klassieke voorjaar. De 29-jarige West-Vlaming liep aanzienlijke trainingsachterstand op na zijn val in de tweede rit van de Ronde van San Juan, waarbij hij een kaakbreuk, een snijwonde in de lip en een zware hersenschudding opliep en drie tanden moesten worden vervangen. Wallays hoopt zijn comeback eind april te kunnen maken in de Ronde van Romandië. (JDK)