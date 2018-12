Wall Street moet fors inbinden 05 december 2018

Amper één dag heeft de opluchting over de dooi in de handelsoorlog geduurd. Gisteren zakten op Wall Street de Dow Jones en de Nasdaq meer dan 2%. Niet alleen groeien twijfels over de haalbaarheid van een handelsakkoord tussen de VS en China. Ook de rente baart de beleggers zorgen. De kloof tussen de Amerikaanse 10- en de 2-jaarsrente bedraagt nog nauwelijks 11 basispunten. Zo'n vlakke rentecurve is in het verleden vaak de voorbode geweest van een recessie. De langetermijnrente houdt al een tijdje rekening met een groeivertraging, maar de kortetermijnrente wordt gestuwd door de renteverhogingen van de Fed. De grootste slachtoffers van deze vlakke rentecurve zijn de bankaandelen. Banken halen hun inkomsten voor een deel uit de kloof tussen de korte- en langetermijnrente.

