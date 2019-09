Exclusief voor abonnees Walem pakt winst in wedstrijd die niemand wilde verliezen 09 september 2019

00u00 0

De wedstrijd tussen Walem en Brasschaat trok zich moeilijk op gang. Geen van beide clubs wilde verliezen en met nul op zes starten. De thuisploeg begon iets scherper, maar de bezoekers namen halverwege de eerste periode over. Met veel spelers achter de bal was er nauwelijks doelgevaar. In het tweede deel was er toch meer actie, maar het was op een doelpunt wachten om de wedstrijd open te breken. Walem geraakte aan twee kansen, maar De Bakker en Smets kregen de bal niet tegen de touwen. Na een snelle omschakeling via de rechterflank klom Walem halverwege de tweede helft toch op voorsprong. De insnijdende Sweeck gaf doelman Van Eecke het nakijken. De bezoekers kozen in de resterende minuten voor een andere aanpak. Ze posteerden een vijftal spelers voor het locale doel en rekende vooral op de centimeters van de grote Van Landeghem. Zo zat men dicht bij de gelijkmaker, maar een sublieme Walemse doelman Bielen hield met een knappe redding de kleine voorsprong op het bord. De thuisploeg probeerde om met counters het verschil groter te maken, maar verder dan kleine kansen geraakte men niet. Walem wilde in eerste instantie de 1-0 verdedigen en daar slaagde men ook in. Na afloop uiteraard vreugde bij de thuisploeg, terwijl Brasschaat duidelijk maakte dat men een gelijkspel verdiende, maar niet kreeg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Walem

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Sweeck