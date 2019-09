Exclusief voor abonnees Wakker geworden met Vlaamse regering? 27 september 2019

Goeie kans dat we vanochtend wakker geworden zijn met een nieuwe Vlaamse regering. De onderhandelaars waren gisterochtend alvast samengekomen met de bedoeling om tot het gaatje te gaan. De landing van Jambon I leek in zicht en aanvankelijk was er flink wat optimisme. Gisteravond sloeg de teneur echter zachtjes om. Dat de champagne nog niet te snel ontkurkt mocht worden, klonk het in de coulissen. "De laatste loodjes wegen het zwaarst", zei een onderhandelaar. Eén van de belangrijkste knopen die nog doorgehakt moesten worden, was de begroting. Hoeveel geld kan er naar nieuwe investeringen gaan en tegen wanneer moeten de budgetten op orde zijn? (IVDE/ARA)

