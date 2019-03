Wakker blijven voor slechtste ploeg van 't land 16 maart 2019

24 uur lang 'F.C. De Kampioenen', dan mag je er al eens een dekentje en een doos popcorn bijhalen. Laura, Hannelore, Femke en Heidi zijn zo'n grote fans van 's lands slechtste voetbalploeg dat ze van Sint-Truiden afzakten naar Kinepolis Antwerpen voor een Kampioenenmarathon. Ook Lisa en Cedric (foto boven) uit Leuven wilden geen moment missen van het allerbeste uit 21 jaargangen 'F.C. De Kampioenen'. Tussendoor waren er maaltijden in thema en - natuurlijk - dagschotels. In totaal genoten 1.500 superfans van de marathon, die vanavond eindigt met een bezoek van Boma en co. Wie er niet bij kon zijn, krijgt vanavond een herkansing in Gent, maar dan in een korte versie van 2,5 uur. (ND)

