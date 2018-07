Wakeboarder (15) in levensgevaar 24 juli 2018

Een 15-jarige jongen was gisterenmiddag even in levensgevaar nadat hij onwel was geworden tijdens een sessie wakeboarden langs het Duinenwater in Knokke-Heist. De tiener bleef omstreeks 16.30 uur in het water liggen en moest door medewerkers van de plaatselijke watersportclub naar de oever worden gebracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden het slachtoffer. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. De jongen heeft een verleden van hartproblemen en had nog maar net groen licht gekregen van de dokters om te sporten. (MMB)