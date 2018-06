Wake voor peuter die overleed in crèche 04 juni 2018

Bij een stille wake in Aalst voor de overleden peuter Daniel Mbonzi hebben een honderdtal mensen een nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak van de jongen gevraagd. Het kind - amper 6 maand oud - stierf twee weken geleden in een crèche, volgens de eerste vaststellingen was het een natuurlijk overlijden. "Wij twijfelen dat hij aan een longontsteking overleed. Er was bloed te zien aan z'n neus. Wij willen gerechtigheid", zei papa Patrick Mbonzi. De mars vertrok aan het station in Aalst en leidde naar de opvang, waar de ouders bloemen neerlegden voor hun zoontje. (KBD)

