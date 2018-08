Wagué van Eupen naar Barcelona 03 augustus 2018

Moussa Wagué kwam na het WK niet meer opdagen op de Kehrweg en het gerucht liep dat hij in beeld was bij het bevriende Barcelona. Gisteren werd dat bevestigd. De 19-jarige Senegalese international legde medische tests af bij de Catalaanse grootmacht en als alles naar wens verloopt, zal hij met de B-ploeg spelen en de kans krijgen nu en dan met de A-ploeg te trainen. Sinds hij in januari 2017 overkwam van de Aspire Academy of Dreams in Dakar, trad Moussa Wague voor AS Eupen aan in een veertigtal wedstrijden. Op het WK in Rusland kwam hij twee keer op drie aan de aftrap en maakte hij een doelpunt tegen Japan. Centrale verdediger Rocky Bushiri (19) blijkt op het verlanglijstje te staan van coach Makelele. (AR)