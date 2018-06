Wagué (Eupen) jongste Afrikaanse doelpuntenmaker ooit 25 juni 2018

Dolle pret gisteren aan het Kehrwegstadion in Eupen, waar ze hun rechtsachter Moussa Wagué plots z'n eerste doelpunt als Senegalees international zagen scoren. Op zijn 19de bovendien, waarmee hij de jongste Afrikaanse doelpuntenmaker ooit is op een WK. Die eer was tot gisteren weggelegd voor de Ghanees Draman Haminu, die in 2006 op zijn 20ste tegen de VS scoorde. Dat zal de marktwaarde van Wagué, nu geraamd op 1 miljoen euro, wel een boost geven, want bij de club uit de Oostkantons was hij geen basisspeler. Tijdens play-off 2 ontpopte Wagué - opgeleid door Aspire Academy en in januari 2017 overgekomen - zich wel tot een certitude, met dank aan Mickaël Tirpan die zijn plek aan de Senegalees moest afstaan door zijn aangekondigde transfer naar Lokeren. (VH)

