Wagens Piqueur verkocht voor 275.000 euro 07 september 2018

De openbare verkoop van de Rolls-Royce, Aston Martin oldtimer en het golfkarretje van voormalig Optima-baas Jeroen Piqueur is afgesloten met een gezamenlijke biedprijs van ongeveer 275.000 euro. Dat meldt veilingsite Jorisco, die in opdracht van gerechtsdeurwaarders werkte. Het hoogste bod voor de Aston Martin DB2 uit 1957 bedraagt 216.000 euro. De Rolls-Royce Phantom haalde 57.750 euro en het elektrische golfkarretje met logo van het gestrande tennistornooi Optima Open was goed voor 4.800 euro.