Wagens botsen 08 februari 2018

00u00 0

Op het kruispunt van de Tessenderloseweg en de Schomstraat in Diest is het dinsdagmiddag tot een aanrijding gekomen. Een 23-jarige man uit Tessenderlo moest uitwijken voor een voetganger die de rijbaan overstak. Daarop botste zijn auto met een andere wagen. De twintiger eindigde in de gracht, zijn voertuig moest getakeld worden. De bestuurster van de andere wagen, een 35-jarige vrouw uit Laakdal, raakte gewond. (KBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN