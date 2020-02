Exclusief voor abonnees Wagen knalt tegen signalisatiepaal op E40, koppel overleeft het niet 28 februari 2020

00u00 0

Een koppel veertigers uit Zaventem is woensdagavond omstreeks 21 uur betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E40 richting Luik. Ze reden tegen de voet van een betonnen signalisatiepaal nadat ze de Belliardtunnel uitreden richting Luik. De twee werden kort na het ongeval door de hulpdiensten uit hun auto bevrijd en in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleden daar later aan hun verwondingen. Wat de oorzaak van het ongeval is, wordt nog onderzocht.