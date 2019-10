Exclusief voor abonnees Wagen botst tegen boom en brandt uit 14 oktober 2019

Een automobilist is gisterochtend omgekomen bij een ongeval langs de Damse Vaart in Hoeke. De chauffeur verloor iets voor 7 uur de controle over het stuur van zijn Mercedes SL 350 en botste tegen een boom aan de kant van de weg, waarna de auto in brand vloog. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het ongeval gebeurde op een rechte weg met amper huizen, maar werd opgemerkt door buurtbewoners aan de overkant van de vaart. De hulpdiensten konden alleen nog het overlijden van het slachtoffer vaststellen. "Op dit moment kunnen we nog weinig kwijt, het onderzoek is volop lopende", laat de politie weten. (MMB/BBO)