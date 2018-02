Wafel voor chocoholics 17 februari 2018

Zeg niet zomaar 'chocoladewafel' tegen deze nieuwe Suzy-telg, de Double Chocolate, want werkelijk álles aan deze wafel is van chocolade gemaakt. Naast het onvermijdelijke laagje Belgische chocolade op de bovenkant - zoals bij het vanillewafelzusje - is hier zelfs de kern gebakken van zacht chocoladedeeg. Enkel voor de verslaafden dus, deze 100% chocoladewafel. Adviesprijs per pak van 8 Lotus Suzy Double Chocolate-wafeltjes (samen 296 gram): 3,29 euro. (StV)

