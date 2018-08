Wafel en macaroni op Snoop Doggs wijze Nieuw kookboek 24 augustus 2018

Over een paar weken deelt Snoop Dogg zijn favoriete recepten met de wereld. De rapper heeft een kookboek geschreven, 'From Crook To Cook', dat eind oktober in de Amerikaanse winkels ligt. "Ik breng de kookboekenwereld tot een hoger niveau met een verzameling van mijn favoriete recepten", liet Snoop weten aan Amerikaanse media. Met hulp van de rappende keukenprins kunnen zijn fans straks onder meer macaroni met kaas, wafels en spareribs klaarmaken. Ook legt Snoop uit hoe je de perfecte 'gin and juice' maakt, een knipoog naar zijn grote hit uit 1993.

