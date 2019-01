WADA stuurt nieuw expertenteam naar Moskou 08 januari 2019

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft een nieuw team van experts naar Rusland gestuurd dat morgen in Moskou toegang moet krijgen tot gegevens van hun labo. Dat was de belangrijkste voorwaarde die het WADA stelde toen ze op 20 september besliste om het Russische antidopingagentschap (RUSADA) zijn licentie terug te geven. Het WADA had 31 december 2018 als deadline gesteld maar RUSADA weigerde het onafhankelijke team toe te laten in het labo, met als excuus dat hun materiaal niet conform de Russische wetgeving was. Pijnlijk voor WADA-voorzitter Sir Craig Reedie die voor honderd procent zeker zei te zijn dat Rusland de gevraagde data voor analyse ter beschikking zou stellen. Het WADA kreeg in september al veel kritiek voor z'n soepele houding naar Rusland toe, dat al niet aan een andere absolute voorwaarde had voldaan: de conclusies van het McLaren-rapport erkennen, waaruit bleek dat Rusland zijn sporters jarenlang systematisch dopeerde. Op 14 en 15 januari komt een speciale commissie van het WADA bijeen dat het Uitvoerend Comité moet adviseren of RUSADA zijn licentie al dan niet mag behouden. (VH)

