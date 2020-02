Exclusief voor abonnees Wachttijden in de bouw worden korter 03 februari 2020

Goed nieuws voor wie gaat bouwen of verbouwen: de wachttijden worden korter. Dat zegt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. "In het tweede kwartaal van 2019 was 31% van de aannemers voor meer dan zes maanden volzet, nu is dat maar 17% meer." Die daling is geen reden tot paniek in de bouwsector. "Het werkvolume blijft hoog", zegt Waeytens. Er is dan ook nog altijd nood aan extra vaklui. Bouwunie vraagt om freelancers te mogen inzetten. 70% van de aannemers is daarvoor vragende partij. "In ICT of HR gebeurt dat al langer. Maar als het over de bouw gaat, reageren wetgever en inspectie verkrampt. Wij vragen om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren."