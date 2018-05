Wachtposten huisartsen smeken om meer geld 23 mei 2018

De subsidies die wachtposten krijgen, zijn veel te krap, klagen Vlaamse huisartsen aan. Ze zijn het beu om voortdurend zelf bij te passen en smeken om extra subsidies. Zo vindt de wachtpost in Leuven, verantwoordelijk voor 210.000 inwoners van Oost-Brabant, het niet kunnen dat ze zijn eigen artsen nog maar eens om 200 euro extra lidgeld moet vragen. "Maar alleen zo kunnen we de tekorten opvangen", zegt verantwoordelijke Thierry Op De Beeck, die niet weet hoelang huisartsen de post nog mee financieel willen ondersteunen. De overkoepelende vzw Wachtposten Vlaanderen beraadt zich intussen over acties. "Staken doen we liever niet, want dan zetten we onze patiënten in de kou." Minister De Block zegt op de hoogte te zijn van "de bezorgdheden" en werk te maken van "een nieuw regelgevend kader".

