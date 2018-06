Wachten op vliegtuig saai? WK op groot scherm in luchthaven 28 juni 2018

Brussels Airport zet zich schrap voor de vakantie-uittocht. In het eerste weekend en tijdens de eerste week van de grote vakantie verwacht de luchthaven in totaal zo'n 811.000 passagiers. Dat zijn er 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit weekend alleen vertrekken ongeveer 240.000 vakantiegangers naar betere oorden.

