Wachten op Seck

Racing Genk wacht nog steeds op zijn eerste wintertransfer, een defensief denkende middenvelder is de topprioriteit. De deal met Ibrahima Seck van Waasland-Beveren zou in een beslissende fase zitten, maar is nog steeds niet afgerond. Genk is geduldig omdat Seck aangegeven heeft graag opnieuw met Philippe Clement te willen werken. Mogelijk haalt Genk ook nog een nieuwe flankaanvaller, daar bewandelen ze enkele pistes. Al is de nood daar minder hoog omdat Edon Zhegrova zich snel ontwikkelt. In de pikorde lijkt hij Manuel Benson definitief voorbij.

