Wachten op officieel bod op Rossi 29 mei 2018

Portugese bronnen bevestigen dat Anderlecht op het spoor zit van Raphael Rossi (27) van Boavista. Via een tussenpersoon weet de Portugese club wat Anderlecht veil heeft voor de verdediger, maar een officieel bod was er tot gisteravond nog niet. Rossi heeft een vertrekclausule van 5 miljoen euro. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Anderlecht zoveel voor hem zal betalen. Naar verluidt is ook Benfica geïnteresseerd. (MJR)