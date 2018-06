Wachten op offensieve krachten (maar wellicht jeugd zien komen) 18 juni 2018

Frank Defays blaast vandaag verzamelen bij Excel Moeskroen maar wacht nog op een resem offensieve nieuwkomers. De huurlingen Awoniyi, Bolingi, Rotariu en Govea zijn de deur uit. Vooralsnog werd het team alleen versterkt met twee jonge Balkankerels Lukovic en Kuzmanovic. Dat ligt dan in het verlengde van de ideeën van de nieuwe eigenaar Pairoj Piempongsant. De Thai mikt vooral op de jeugd en wil in de eerste plaats de jeugdacademie sterk maken, desgevallend met spelers uit Thailand, Australië en China. Daar heeft Frank Defays niet meteen veel aan, al is het goede nieuws dat de club dit jaar meer dan andere jaren nog een aantal kernspelers heeft behouden.

