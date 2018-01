Wachten op Kompany 00u00 0

Een nieuwe comeback is ook voor dit weekend niet. Burnley komt te vroeg. Vincent Kompany sukkelt nog altijd met de kuit, nadat hij tegen Newcastle United al na elf minuten naar de kant moest. Hoewel zijn coach Pep Guardiola een dag later benadrukte dat de blessure meeviel, blijft het wachten tot de Rode Duivel opnieuw fit is. Manchester City blijft intussen even hongerig. Premier League, Champions League of FA Cup: het is allemaal even belangrijk voor Guardiola. Hij plant vanavond tegen het Burnley van Steven Defour wel wat andere jongens hun kans te geven, maar... "wij halen onze neus voor geen enkele partij op. Ons doel is om in elke competitie voluit te gaan." City zowat op zijn sterkst dus. Mét Kevin De Bruyne in principe. (KTH)

