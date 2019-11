Exclusief voor abonnees Wachten op Anderlecht-spelers die nooit komen 09 november 2019

Ze zaten ruim op tijd klaar, onder een dekentje dat zelfs de 'juiste' kleur had. Maar het werd wachten op Godot. En daar konden ze niét mee lachen. Eersteklasser RSC Anderlecht zou gisterochtend een lastminutetraining houden op het veld van derdeprovincialer KRC Bissegem, bij Kortrijk. Tot grote vreugde van deze heren. Etienne Guillemyn (89), Gilbert Haspeslagh (91), Robert Desnouck (87) en Wilfried Declercq (76) waren speciaal vroeger opgestaan in het rusthuis waar ze wonen in Kuurne, en hadden extra snel ontbeten, om toch maar geen minuut van de training te moeten missen. Maar na bijna twee uur wachten sijpelde het nieuws door dat paars-wit niet zou komen opdagen. "Dju toch", vloekte Etienne. "Ik word niet graag gefopt. Het is toch niet meer het Anderlecht van vroeger. Dat ze maar opletten vanavond, of ze verliezen nog tegen Zulte Waregem!"

