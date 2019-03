Waasland Shopping Center haalt alles uit de kast voor Koopzondag 23 maart 2019

In het Waasland Shopping Center is er komende zondag 24 maart een koopzondag. Het hele weekend is er ook speelplezier voor jong en oud, van bowling, een skilattenrace tot trampolinespringen. "En in ons mega-ballenbad, met liefst 26.000 ballen, liggen 1.500 prijzen voor het grijpen."

