Exclusief voor abonnees WAASLAND-BEVEREN 09 november 2019

00u00 0

Kobayashi blijkt een spierscheur van liefst 6 centimeter te hebben. De onfortuinlijke Japanse middenvelder zal dus meer dan enkele matchen missen. Of hij dit kalenderjaar nog in actie zal komen, is onduidelijk. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu