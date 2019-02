Waasland-Beveren 18 februari 2019

00u00 0

Bij Waasland-Beveren waren alle middelen goed om de zege over de streep te trekken. Tot in het absurde, toen invaller Paul Keita al na vijf minuten op de grond ging zitten om de snelste krampen ooit te faken. "Dat is niet de manier waarop wij voetbal spelen", zei Thorup. "Het is onfair, het is niet wat wij willen in de sport." Custovic ging akkoord met zijn collega. "Dit zijn dingen die ik hem niet geleerd heb, maar soms nemen spelers slechte beslissingen. Het was geen fair play, ik heb Keita daar ook op aangesproken. Ik verontschuldig me voor wat hij deed." (RN)