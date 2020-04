Exclusief voor abonnees Waasland-Beveren zet spelers en staf op tijdelijke werkloosheid 02 april 2020

Het personeel was twee weken geleden al op technische werkloosheid geplaatst. Sinds gisteren worden ook de trainers én de spelers van Waasland-Beveren op het statuut van 'tijdelijke werkloosheid door overmacht' gezet. Als eerste van de topklassers gingen de Waaslanders, hekkensluiter in de rangschikking, tot die maatregel over. Voorzitter Dirk Huyck raadpleegde de spelersraad vooraleer bij de overheid de tijdelijke technische werkloosheid aan te vragen.

