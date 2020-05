Exclusief voor abonnees Waasland-Beveren: weer vertraging 12 mei 2020

Verplicht degraderen of niet: ook dit jaar weer moet Waasland-Beveren eerst bang afwachten alvorens het aan de slag kan. Het is nog onduidelijk wie als coach komt na interimaris Dirk Geeraerd, en met welke kern die nieuwe sportieve baas zal kunnen werken. Worden Jackers en Piotrowski langer gehuurd van Genk? Of Emmers van Inter? Wat met Kobayashi, die hoopt op een transfer naar Italië? Aan een scorende spits hebben ze op de Freethiel sowieso nood, dat bleek nog pijnlijk tijdens de zeven verloren wedstrijden in februari en maart. Mogelijk kan Waasland-Beveren wel wat talent putten uit zijn eigen beloftenploeg die kampioen werd in de B-reeks. (LUVM)