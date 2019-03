Waasland-Beveren viert behoud 04 maart 2019

Ze hebben het weliswaar niet zelf afgedwongen dit weekend, Waasland-Beveren is nu wél wiskundig gered. Door het puntenverlies tegen Anderlecht gisteravond, kan Lokeren de Wase buren niet meer bijbenen. Waasland-Beveren zelf had zaterdagavond in een kansenkermis tegen KV Oostende áltijd moeten winnen, maar toonde zich bijzonder slordig met de gecreëerde kansen. "Toch ben ik heel blij met wat we getoond hebben", vertelde W-B-coach Adnan Custovic. "We waren in alle onderdelen beter dan Oostende. Met een beetje meer efficiëntie winnen we. Ik ben fier op de prestatie van de jongens, dit was een sterke prestatie. Ik hoop dat we nu in de resterende twee matchen nog wat punten pakken." (MVS)