Waasland-Beveren praat met buitenlandse investeerder(s) 23 januari 2020

Waasland-Beveren, de club met het kleinste budget in de Jupiler Pro League, heeft gesprekken aangeknoopt met mogelijke buitenlandse investeerders. Overleven wordt jaar na jaar moeilijker en zowel binnen de club als op politiek niveau groeit het besef dat een kapitaalsinjectie op de Freethiel welkom is. Daarover werd al met diverse geïnteresseerden gepraat. De meest recente piste is die van een Duitse investeerder, die via een herverdeling van de aandelen tot die kapitaalsinjectie zou willen overgaan. Volgens onze informatie is voorzitter Dirk Huyck evenwel niet overtuigd en is een overeenkomst nog niet voor direct. (MVS/LUVM)