Waarvoor kunnen we het gebruiken?

02 november 2019



Gezondere tomaten en glutenvrije tarwe

Gewassen verbeteren ging nooit zo eenvoudig als met CRISPR. Zo bouwen biologen tegenwoordig in tarwe, pompelmoezen en mais heel precies natuurlijke verdedigingsmechanismen in tegen schimmels, bacteriën of insecten. Goed voor boer én consument, want planten worden minder afhankelijk van pesticiden, of beter bestand tegen de klimaatverandering. Maar met CRISPR kan ook de smaak, look of samenstelling van voedingsmiddelen aangepast worden, met het oog op nuttige variëteiten. In de VS werkt men aan sojaolie met gezondere vetzuren en aan een tarwesoort zonder gluten voor mensen met glutenintolerantie.

