Waarschuwings-schoten gelost bij achtervolging 03 april 2018

00u00 0

Afgelopen vrijdag zijn er enkele waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging van een verdacht voertuig. Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd van Sporting Lokeren tegen Sint-Truiden waren er een aantal niet-geüniformeerde politiemedewerkers ingezet als 'voetbalspotters'. Twee van hen patrouilleerden onder meer in de Oude-Bruglaan en zagen dat een autobestuurder aan een onverantwoorde snelheid reed. Toen ze de auto wilden controleren, vluchtte de bestuurder weg in de richting van Waasmunster. De achtervolging strandde in de Oude Heerweg in Waasmunster waar het vluchtend voertuig zich vast reed in de heidegrond. Twee van de drie inzittenden konden opgepakt worden, na twee waarschuwingsschoten. Het motief van de vlucht was wellicht zwartwerk. De bestuurder kreeg ook een proces-verbaal voor een waslijst aan gepleegde verkeersinbreuken. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN