Waarschuwing werd vaak gebruikt: van wildplassen tot belaging 25 juni 2018

00u00 0

De waarschuwing - die lichtste tuchtsanctie, die nu verdwijnt - was jarenlang een hamer waar vaak mee werd geslagen. Dat zegt korpschef Nicholas Paelinck. Zo'n waarschuwing belandt voor twee jaar in het dossier van de politieman of -vrouw. Dat bemoeilijkt onder meer een overplaatsing naar een andere dienst of zone.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN