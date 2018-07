Waarschuwing van politie voor hondenbadje 30 juli 2018

Een café-uitbaatster uit Aalst heeft een waarschuwing gekregen van de politie omdat ze haar langharige teckel in een klein hondenbadje had gezet om af te koelen. De agenten merkten het voorval vrijdagmiddag op tijdens een patrouille en spraken de bazin aan - of ze het nieuws niet had gezien, in verband met het zuinig zijn met water? "Rincky is negen jaar oud en had enorm veel last van de warmte", reageert de eigenares, die liever anoniem blijft. "Het gaat om een badje van amper 65 centimeter, waar nog geen 10 liter water in zat." Eerst dacht ze zelfs dat ze een GAS-boete zou krijgen van 350 euro, maar de burgemeester van Aalst liet weten dat dat niet klopte. "Fake news", aldus Christoph D'Haese. (KBD)

