Waarom zijn zwaailichten blauw?

"Rood zou toch een betere kleur zijn, want dat is de internationaal erkende kleur voor gevaar", maakte men zich ook bij het Nederlandse magazine Kijk deze bedenking. Maar dat zowel politie, brandweer als ambulance zich met blauwe lichten naar de plekken des onheils reppen, heeft meerdere oorzaken. "Eén ervan is dat Duitsland in 1938 als eerste voor lampen met de glaskleur kobaltblauw-massief koos. Dat had te maken met de verduisteringsvoorschriften aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Waar rood licht op twee kilometer hoogte nog zichtbaar is, wordt blauw veel meer door de atmosfeer verstrooid en reikt het maar tot een hoogte van 300 meter." Versta: vanop de grond zouden de Duitsers met hun blauwe zwaailichten minder zichtbaar geweest zijn voor vijandelijke bommenwerpers.

