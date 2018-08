Waarom zijn ruimtepakken altijd wit? 11 augustus 2018

Geen astronaut die zich aan een ruimtewandeling waagt zonder zijn witte pak. Die kleur heeft twee welbepaalde redenen. Om alle technologische koel- en warmtesnufjes in zo'n pak optimaal te laten functioneren, moet al dat materiaal de straling uit de omgeving - zoals zonlicht - zoveel mogelijk afstoten. En dat gebeurt nu eenmaal het best met wit. Ook is deze kleur letterlijk het veiligst: met zijn witte pak blijft een astronaut die zich buiten het schip bevindt, in die 'dark space' veel makkelijker zichtbaar voor de rest van de crew. Handig in noodsituaties. (StV)

