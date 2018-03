Waarom zijn lippen rood? 31 maart 2018

Weinig zo sensueel als vuurrode lippen, maar vanwaar die rode kleur? Omdat onze lippen haast letterlijk naakt zijn, blijkt. Want: "Om je mond zo gevoelig mogelijk te maken, is de huid die je lippen afdekt heel dun", aldus het Nederlandse wetenschapsmagazine Kijk. "Die lippen bevatten bovendien geen pigment, maar wel heel veel bloedvaten. In combinatie met een vrijwel doorzichtige huid zorgt dat voor een rodere kleur dan de rest van de huid." (StV)

