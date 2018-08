Waarom zijn er plots 570 Liams? 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant De populairste jongensnaam van 2017 is Liam. Waar komt die hype toch vandaan? En dat komt wellicht niét door Liam Neeson, Liam Gallagher of Liam Payne, maar wél door het sneeuwbaleffect van Facebook.

In 2017 werden in België 570 jongens geboren met de naam Liam. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Voor het eerst komt Liam bovenaan de lijst van meest populaire voornamen. Louis en Lucas, twee namen die de afgelopen jaren vaak de eerste plaats met elkaar wisselden, komen dit jaar niet voor in de top drie. Ook als je enkel kijkt naar Vlaanderen staat Liam op 1: 316 jongens kregen die naam.

Er zijn Liam Payne, de zanger van One Direction, en Liam Hewsworth, de acteur bekend van 'The Hunger Games'. Er zijn ook Liam Neeson en Liam Gallagher, maar de kans is klein dat hun voornamen ervoor gezorgd hebben dat bij ons Liam op één staat in de lijst met populairste voornamen. "Misschien is de reden wel de geboorte van Liam bij de Pfaffs - hij is geboren in 2006, en dat was allemaal te volgen op televisie. Het is mogelijk dat dát de naam Liam bij veel toekomstige ouders in het hoofd heeft geplant", zegt voornamenexpert Annelies Somers. Zij heeft als archivaris van het Rijksarchief alle Belgische voornamen sinds de 12de eeuw gebundeld. Natuurlijk vallen modes dan op en ziet ze sommige namen terugkomen omdat mensen hun kind naar een idool vernoemen. Maar dat is aan het keren, stelt ze vast. Het zijn niet langer de bekende Vlamingen wier naam we aan onze kinderen geven, wel de namen van hun kinderen. Zo is er het oudste zoontje van Kim Clijsters, Jack (5) - een naam die het al enkele jaren goed doet en vorig jaar alweer 184 keer gekozen werd. Ook de zoon van Karen Damen, Sky - vóór zijn geboorte allesbehalve een bekende naam in Vlaanderen - kreeg sinds zijn geboorte in 2010 al meer dan 180 'opvolgertjes'.

Bjorn van ABBA

Tegelijk ziet Somers een andere trend, die je gerust de 'facebookisering' van de voornaamkeuze kan noemen. "Vroeger waren er voornamen die een hype werden door iemand op tv, in de showbizz, in de sport", zegt ze. "Denk aan de generatie jongens in de jaren zeventig die Bjorn werden dankzij ABBA - en in het verlengde daarvan andere Scandinavische namen. Nu is het referentiekader van ouders in spe anders. Ze pikken overal namen op, en zeker op Facebook en andere sociale media. Ik denk dat de hype rond Liam daar te zoeken is. Mensen zien een naam en vinden die origineel. Jammer genoeg zijn er dan héél veel mensen die hetzelfde idee hebben en dan zijn er plots veel kinderen met dezelfde naam - Liam, in dit geval. Er staan nog zulke namen in de top van de ranking: Finn, Lewis en Mathis, bijvoorbeeld. Hetzelfde is een paar jaar geleden al gebeurd met Noah - met alle mogelijke schrijfwijzen. Opeens schieten die namen naar de top van de voornamenlijsten, schijnbaar zonder aanleiding. Maar ze verdwijnen meestal ook vrij snel - ik verwacht niet dat ze over 20 jaar nog in de lijst zullen staan en een all time classic zullen worden zoals Lucas, of Emma bij de meisjes." (SSL)