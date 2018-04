Waarom wordt New York 'The Big Apple' genoemd? 07 april 2018

Bijna altijd wordt New York in dezelfde adem ook 'The Big Apple' genoemd. Maar waar komt die grote, vlezige appel dan precies vandaan? Al in de jaren 1930 verwezen zwarte jazzmuzikanten met de 'appelbijnaam' naar New York als de aanlokkelijkste plek om op te treden. Die uitdrukking hadden ze overgenomen van zwarte stalknechten die nóg vroeger met hun rijke werkgevers en paardenbezitters meereisden naar New York voor de paardenraces. Met het beeld van 'The Big Apple' wilden ze de aantrekkelijkheid van de stad benadrukken. In 1920 dook de omschrijving ook voor de allereerste keer in een Amerikaanse krant op. (StV)