Waarom we almaar minder strijken? Simpel: we haten het

Strijken? We doen het nog amper. Terwijl in 2016 nog 37,7% van de Belgen langer dan een uur per week streek, is dat dit jaar al gezakt naar 31%. Dat blijkt uit onderzoek van Braun. Hoe dat komt? Simpel: omdat we er een hekel aan hebben. 22% van de Belgen haat het, terwijl dat in 2016 nog maar 17% was. We kopen zelfs doelbewust kleren die niet gestreken moeten worden - of we besteden de klus uit. Hemden strijken we wél nog, onderbroeken dan weer helemaal niet. Wie de strijkplank toch nog bovenhaalt, doet dat het vaakst op zondag. We strijken ook alsmaar minder vaak de hele mand in één keer, en enkel wanneer we een bepaald kledingstuk nodig hebben. In 2016 gebeurde dat 'ad hoc'-strijken nog bij 59%, nu doet 79% het al. Wie dacht dat meer en meer mannen het strijkijzer al eens ter hand nemen, heeft het fout. Bijna 70% van de ondervraagde Belgische mannen geeft aan dat hun partner vaak of altijd strijkt. Nog eens 60% doet het zelfs nooit. Dat bevestigen ook de vrouwen die aan de enquête deelnamen. Waar in 2016 nog 24% van de mannen aangaf af en toe zelf te strijken, is dat nu slechts 13%. (BCL)

